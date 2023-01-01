Скучная история. Антон Чехов (книга, 2020) слушать онлайн

Скучная история" – трагедия знаменитого ученого, благополучного и уважаемого человека. Для него важна только наука. И когда на исходе жизни он не может в полной мере отдать ей все силы, наступает нравственный кризис. Он теряет интерес к жизни, ко всему окружающему. Его не трогает даже тайное венчание горячо любимой дочери с явным проходимцем. Но ведь равнодушие – это паралич души, преждевременная смерть! Если у человека нет «общей идеи», которая связывала бы все в одно целое, достаточно серьезного недуга или страха смерти, чтобы все, в чем виделся смысл жизни, разлетелось в прах, говорит Чехов. Человек должен быть сильнее внешних обстоятельств. И только тогда удача и счастье будут сопутствовать ему. "



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