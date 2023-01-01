Скрытый потенциал. Наука достижения большего. Адам Грант. Ключевые идеи книги
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Скрытый потенциал. Наука достижения большего. Адам Грант. Ключевые идеи книги

Скрытый потенциал. Наука достижения большего. Адам Грант. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн30 мин16+

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Сюжет

Кенийский копьеметатель Джулиус Киплагат Йего стал в 2016 году серебряным призером Олимпийских игр, а до этого одержал множество побед на национальном уровне. Ничего удивительного? Но Йего научился метанию копья по роликам в YouTube.
Может быть, спортсмен обладал выдающимися врожденными способностями, широкими связями, был на редкость удачлив? Нет, ничего из этого не имело решающего значения.
Все дело в том, покоится ли наш талант в земле или мы уже взялись за лопату, чтобы его откопать.
Всемирно известный психолог Адам Грант разработал принципиально новый подход, как раскрыть скрытый потенциал в себе и помочь в этом окружающим. Эта книга наверняка изменит ваши представления о таланте и предназначении. А возможно, изменит и всю вашу жизнь. Попробуем?

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