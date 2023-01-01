Скрытый потенциал. Наука достижения большего. Адам Грант. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Кенийский копьеметатель Джулиус Киплагат Йего стал в 2016 году серебряным призером Олимпийских игр, а до этого одержал множество побед на национальном уровне. Ничего удивительного? Но Йего научился метанию копья по роликам в YouTube.

Может быть, спортсмен обладал выдающимися врожденными способностями, широкими связями, был на редкость удачлив? Нет, ничего из этого не имело решающего значения.

Все дело в том, покоится ли наш талант в земле или мы уже взялись за лопату, чтобы его откопать.

Всемирно известный психолог Адам Грант разработал принципиально новый подход, как раскрыть скрытый потенциал в себе и помочь в этом окружающим. Эта книга наверняка изменит ваши представления о таланте и предназначении. А возможно, изменит и всю вашу жизнь. Попробуем?



Скрытый потенциал слушать на видеосервисе Wink.