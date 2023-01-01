Скрытое управление человеком. НЛП в действии. Наталья Ром (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

РОМ Наталья – профессиональный бизнес-тренер, практический психолог, ведущая открытых и корпоративных тренингов и семинаров. Тематика тренингов: искусство публичной речи, психология влияния, манипуляция и защита, мастерство делового и межличностного общения, формирование имиджа и тренинги личностного роста. Управление другим человеком, как и все гениальное, должно быть простым и эффективным. Именно для этого существует НЛП – НЕЙРОЛИНГВИСТИЧЕСКОЕ ПРОГРАММИРОВАНИЕ. Если Вы хотите изменить взаимоотношения с людьми, включите техники НЛП в свой арсенал навыков и умений. Начните применять их, и Вы получите позитивные результаты легко и быстро! Техники НЛП можно менять или комбинировать, поэтому с развитием Ваших умений Вы приобретете гибкость, мастерство и творческое отношение к управлению окружающими.



Скрытое управление человеком слушать на видеосервисе Wink.