Скользящий странник (сборник). Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вячеслав Герасимов без труда делал карьеру. Еще бы, ведь в любовницах – начальница! Но некогда столь желанная работа в престижной компании обернулась тусклой конторской жизнью и сомнительным, с привкусом нафталина, романом. У Славки была лишь одна отдушина, позволяющая ему не скатиться в эмоциональную пропасть и не погрязнуть в безликих буднях офисного планктона. Этой отдушиной был серфинг. «Скользящий странник» – этот ник для серфера Славы оказался судьбоносным…



Скользящий странник (сборник) слушать на видеосервисе Wink.