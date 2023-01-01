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Скользящий странник (сборник). Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза635 мин16+
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Сюжет
Вячеслав Герасимов без труда делал карьеру. Еще бы, ведь в любовницах – начальница! Но некогда столь желанная работа в престижной компании обернулась тусклой конторской жизнью и сомнительным, с привкусом нафталина, романом. У Славки была лишь одна отдушина, позволяющая ему не скатиться в эмоциональную пропасть и не погрязнуть в безликих буднях офисного планктона. Этой отдушиной был серфинг. «Скользящий странник» – этот ник для серфера Славы оказался судьбоносным…
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