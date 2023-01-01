WinkАудиокнигиСкользкая дорога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
Скользкая дорога. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство26 мин16+
Сюжет
Мы выбираем, где будем работать, с кем будем дружить и кого любить. В конце концов, наш выбор определяет всю нашу жизнь. Сергею его выбор дался очень тяжело, ценою семьи. Сергей влюблён в Анжелу – новую секретаршу генерального директора фирмы, с которым они старые друзья. Ради неё он оставил сем�ью. Но оказался только инструментом в руках Анжелы, у которой были свои планы в отношении шефа. Пройдя испытание потерей возлюбленной, доверия супруги и привычной работы, Сергей не только стал самостоятельным предпринимателем, но сохранил самое главное – любовь своих обожаемых дочерей.
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