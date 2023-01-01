WinkАудиокнигиСхватка. Лев Иванович Митрофанов
Схватка. Лев Иванович Митрофанов (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика12+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Николай Хрусталев работал начальником участка в горном районе Памира на строительстве автострады. Сильное движение машин вызвало сотрясение почвы, и с гор пошла лавина. Спасая людей, Николай взорвал лавину, но сам погиб. В память о герое строители воздвигли на том месте обелиск. Исполнители: �Хрусталев – Кваша Игорь; Наташа – Столярская Данута; Любка – Ивченко Любовь; Распутько – Пузырев Юрий; Кроха – Скоробогатов Николай; Ванин – Куликов Георгий; Крымов – Одиноков Федор; Исмаилбек – Колычев Юрий
Схватка слушать на видеосервисе Wink.