Схватка. Лев Иванович Митрофанов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Николай Хрусталев работал начальником участка в горном районе Памира на строительстве автострады. Сильное движение машин вызвало сотрясение почвы, и с гор пошла лавина. Спасая людей, Николай взорвал лавину, но сам погиб. В память о герое строители воздвигли на том месте обелиск. Исполнители: �Хрусталев – Кваша Игорь; Наташа – Столярская Данута; Любка – Ивченко Любовь; Распутько – Пузырев Юрий; Кроха – Скоробогатов Николай; Ванин – Куликов Георгий; Крымов – Одиноков Федор; Исмаилбек – Колычев Юрий



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