Схема счастья. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

Студентка строительного института Надя Кочкина видела, как страдает её мать Любовь Владимировна, от которой ушёл её возлюбленный по имени Семён. Любовь Владимировна едва не попала под машину, узнав, что Семён сбежал от неё. Надя, напротив, считала его совершенно пустым и никчёмным человеком. Музыкантом – неудачником. Мать находилась в постоянной депрессии, и Надя даже начала опасаться за её жизнь. Надя попыталась поговорить с Семёном, но он заявил, что у них с Любовью Владимировной всё кончено, и чтобы она не надеялась на возобновление отношений. Водитель машины, под которую едва не попала Надина мама, Олег, стал помогать Наде ухаживать за Любовью Владимировной. Надя со своим женихом Костиком придумали схему – женить Олега на Надиной маме. И они стали всеми силами подталкивать мать к этому решению. Однажды Семён пришёл к Любови Владимировне поговорить, но та через Надю передала ему, что разговаривать им больше не о чем. Надя стала осторожно прощупывать почву насчёт того, готов ли Олег жениться. Тот, к удивлению Нади, радостно согласился. Однажды девушка предупредила мать, что Олег придёт делать ей предложение руки и сердца. Согласившись для вида, Любовь Владимировна просто сбежала в тот день из дома. Пришедший Олег стал объясняться в любви Наде. Он влюбился в девушку и решил, что та говорила о себе, а не о матери. Семён неожиданно вернулся к Любови Владимировне. Надя поняла, что жизнь не укладывается ни в какие схемы. Вскоре она поняла, что сама влюбилась в Олега.



Схема счастья слушать на видеосервисе Wink.