Сказоньки из леса. Марина Чурилова (книга, 2023) слушать онлайн

В этой книжке собраны короткие истории о зверях, живущих в лесу. Курьезные приключения, познавательные расследования, нестрашные страшилки – множество сюжетов, объединенных большой дружбой и заботой зверей друг о друге будут интересны, а иногда даже поучительны для читателей разных возрастов.



Сказоньки из леса слушать на видеосервисе Wink.