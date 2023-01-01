Сказочная азбука. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Однажды в Джингл-сити – городе, где живут весeлые человечки-джинглики и проказливые животинки, – исчезли все буквы. Чтобы вернуть их, героям придeтся нелегко. Наблюдая за их забавными, а иногда и опасными приключениями, ребeнок легко и играючи выучит всю «Азбуку». Добро пожаловать в волшебный м�ир джингликов! Изучать Азбуку с ними легко, весело и приятно!



Сказочная азбука слушать на видеосервисе Wink.