Сказочная азбука. Олег Рой (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Детская литература, Психология152 мин6+
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Сюжет
Однажды в Джингл-сити – городе, где живут весeлые человечки-джинглики и проказливые животинки, – исчезли все буквы. Чтобы вернуть их, героям придeтся нелегко. Наблюдая за их забавными, а иногда и опасными приключениями, ребeнок легко и играючи выучит всю «Азбуку». Добро пожаловать в волшебный м�ир джингликов! Изучать Азбуку с ними легко, весело и приятно!
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