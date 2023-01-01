Сказки старой Европы. Сборник (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В данной аудиокниге вас ждут аудиоверсии сказок: «Оборотень» – жил-был на свете царь, правивший огромной страной. И была у него красавица жена и единственная дочь. Жили они в любви и согласии, но, не успела юная царевна вырасти, как умерла ее мать. Прошло много времени, и царь решил жениться на другой… «Три собаки» – жил-был царь, и было у него три дочери. Красавицы царевны дни и ночи проводили в замке и не могли даже одним глазком взглянуть, что происходит за его стенами. А все из-за того, что какая-то старуха сказала, что до тех пор, пока им не исполнится 15 лет, они не должны покидать своей комнаты, иначе случится беда. Но как-то царь отправился на очередную войну, и царевны решили нарушить запрет… «Бедный чeрт» – сказка о чeрте, который ждал-ждал благодарности от людей за все свои добрые дела, да только так и не дождался… «Хромой пес» – у одного царя было три дочери. Две гордячки и зазнайки, а одна, самая младшая, милая и покладистая. Как-то сидели они втроем и мечтали о том, каких бы женихов они хотели заполучить. Старшие сестры хотели красавцев и богачей, а младшая сказала, что согласилась бы и на бедняка, главное, чтобы сердце его было добрым, а душа чистой. Через некоторое время царевны вышли замуж и все получилось, как они и мечтали… «Слуга-волшебник» – некогда богатый принц прокутил вместе с друзьями все свое огромное состояние и остался совсем один, да еще и без копейки денег. Пришлось ему одеться подмастерьем и идти домой, выпрашивая по дороге хлеб на пропитание. ...Слушайте книгу.



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