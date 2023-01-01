Сказки старого ВильнюсаV. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение фантастических рассказов разворачивающихся на улицах Старого Города в Вильнюсе. В Старом Городе Вильнюса 108 улиц, и на каждой что-нибудь да происходит. Здесь оживают вымышленные персонажи и возникают из ниоткуда выдуманные города, духам Нижнего Мира приносят в жертву горячий шок�олад, деревьям читают сказки, чтобы лучше спалось зимой, за высокой стеной шумит невидимое море, а ангел смерти всегда готов прийти на помощь соседям, оказавшимся в беде.



Сказки старого ВильнюсаV слушать на видеосервисе Wink.