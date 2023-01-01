Сказки старого Вильнюса. Макс Фрай (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

В Старом Городе Вильнюса 108 улиц, и на каждой что-нибудь да происходит. Здесь бродят пингвины, единороги, нарисованные коты и тени наших мертвых друзей, полиция всегда готова защитить граждан от страшных снов, неведомые голоса дают ответы на самые важные вопросы, скучные с виду старики носят в портфелях драконов, время легко поворачивается вспять, ветер рассказывает удивительные истории, а местные божества играют в нарды, сделав ставкой погоду на ближайшие полчаса. Фонограмма содержит нецензурную брань.



Сказки старого Вильнюса слушать на видеосервисе Wink.