Сказки русских писателей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Сказки любят все, потому что каждый человек до конца жизни остается немножко ребенком. В сказках заключена мудрость народа, они помогают понять самые сокровенные устремления народной души. Приглашаем вас в волшебный мир русской сказки. Лучшие русские писатели обращались к этому жанру. Предл�агаем вам послушать сказки Антония Погорельского, Сергея Тимофеевича Аксакова, Льва Николаевича Толстого и других классиков русской литературы.



Сказки русских писателей слушать на видеосервисе Wink.