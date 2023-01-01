Сказки русских писателей. Коллектив авторов
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Сказки русских писателей. Коллектив авторов

Сказки русских писателей. Коллектив авторов (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература262 мин6+

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Сюжет

Сказки любят все, потому что каждый человек до конца жизни остается немножко ребенком. В сказках заключена мудрость народа, они помогают понять самые сокровенные устремления народной души. Приглашаем вас в волшебный мир русской сказки. Лучшие русские писатели обращались к этому жанру. Предлагаем вам послушать сказки Антония Погорельского, Сергея Тимофеевича Аксакова, Льва Николаевича Толстого и других классиков русской литературы.

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