Сказки польских писателей о гномах и королевнах. Юзеф Игнаций Крашевский,Мария Конопницкая,Ядвига Варнка,Адольф Дыгасиньский
Wink
Детям
Сказки польских писателей о гномах и королевнах. Юзеф Игнаций Крашевский,Мария Конопницкая,Ядвига Варнка,Адольф Дыгасиньский

Сказки польских писателей о гномах и королевнах. Юзеф Игнаций Крашевский,Мария Конопницкая,Ядвига Варнка,Адольф Дыгасиньский (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература549 мин6+

Этa аудиокнига пока недоступна

О книге

Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, записанную на студии «АРДИС» по сказкам известных польских писателей. Это трогательная волшебная история «О гномах и о сиротке Марысе» Марии Конопницкой, чудесные сказки Юзефа Игнацы Крашевского, Адольфа Дыгасиньского и Ядвиги Варнки.

Сказки польских писателей о гномах и королевнах слушать на видеосервисе Wink.

Жанр
Сказки, Детская литература
Время
549 мин / 09:09

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