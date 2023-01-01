Сказки польских писателей о гномах и королевнах. Юзеф Игнаций Крашевский,Мария Конопницкая,Ядвига Варнка,Адольф Дыгасиньский (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Сказки, Детская литература549 мин6+
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О книге
Предлагаем вашему вниманию аудиокнигу, записанную на студии «АРДИС» по сказкам известных польских писателей. Это трогательная волшебная история «О гномах и о сиротке Марысе» Марии Конопницкой, чудесные сказки Юзефа Игнацы Крашевского, Адольфа Дыгасиньского и Ядвиги Варнки.
Сказки польских писателей о гномах и королевнах слушать на видеосервисе Wink.