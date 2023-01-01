Сказки о драконах. Эдит Несбит (книга, 2020) слушать онлайн

Представьте себе мир, в котором драконы живут рядом с нами. Иногда они добрые и милые пьют молоко и обожают хлеб. А иногда грозные и опасные и тогда из-за них маленьким мальчикам и девочкам даже запрещено выходить из дома. Из книги «Сказки о драконах» Эдит Несбит вы узнаете все, что нужно знать о самых таинственных и опасных созданиях на Земле. Где они живут? Как выглядят и чем отличаются друг от друга? Как приручить, накормить и ухаживать за этими могущественными существами? Веселые, забавные и удивительные сказки, рассказывающие о людях, драконах и приключениях, которые они переживают вместе, будут интересны не только детям, но и их родителям.



Сказки о драконах слушать на видеосервисе Wink.