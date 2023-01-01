Сказки доброго волшебника. Сборник. Артур Арапов (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Добрые, весёлые и совсем не страшные сказки для взрослых детей. Для тех, кто повзрослел, но в душе остаётся ребёнком, любящим волшебные истории. Книга наполнена увлекательными приключениями, чудесами, весёлыми диалогами ярких персонажей, в каждом из которых живёт свой уникальный характер.



Сказки доброго волшебника слушать на видеосервисе Wink.