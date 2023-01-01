Сказки для сильной женщины. Ирина Семина,Кристина Эйхман
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Сказки для сильной женщины. Ирина Семина,Кристина Эйхман

Сказки для сильной женщины. Ирина Семина,Кристина Эйхман (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Саморазвитие291 мин16+

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Сюжет

Психологи нечасто советуют своим клиентам сказки, но книга Кристины Эйхман – исключение. Ее позитивные, наполненные бодрыми диалогами истории обладают сильным терапевтическим эффектом. Каждая сказка предлагает конкретное решение проблемы, с которой столкнулась главная героиня. А в ней узнает себя каждая женщина – сильная, но уставшая и от этого не всегда выбирающая верный путь. При этом она не боится заглянуть внутрь себя, приглашая читателей последовать ее примеру. Так вы найдете истинные причины негативных эмоций, научитесь принимать и любить себя, не подстраиваясь под мнение окружающих, поднимите самооценку и станете счастливой женщиной. Включите сказкотерапию в ежедневный ритуал перед сном и преодолевайте вызовы нового дня с мощной поддержкой.

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