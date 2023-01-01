Сказки Бабы Яги. Народное творчество (Фольклор)
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Сказки Бабы Яги. Народное творчество (Фольклор)

Сказки Бабы Яги. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2024) слушать онлайн

2024, Аудиокнига
Сказки0+

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Сюжет

Сказки про Бабу-Ягу – удивительные произведения русского народа. В них немало разных сюжетных линий, но общее в таких сказках одно: колоритный персонаж. Она выступает в роли воспитательницы молодых и неокрепших духом детей. Когда ребята нарушают наказ родителей, Баба-Яга похищает или заманивает в ловушку детей. Но сказки о Бабе-Яге не так страшны, как кажется поначалу: ни одного ребёнка она так и не съела.

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Сказки

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