Сказки Атамана. Павел Михайлович Старостин (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

Сборник «Сказки Атамана» знакомит читателя с миром казачьей станицы. Сказки атамана, которые издавна передавались из уст в уста, повествуют о быте и традициях казачества, учат честности и преданности, воспевают любовь и справедливость. Яркие образы казаков и казачек, что смело идут навстречу судьбе и не боятся трудностей, надолго останутся в памяти, как и удивительные события и испытания, что ждут их впереди.



Сказки Атамана слушать на видеосервисе Wink.