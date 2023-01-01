Сказка Сердца / Часть 1: Город Осколков. Максим Слюсарев (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Давным-давно существовала планета, на поверхности которой билось Сердце. Каждый его удар рождал прекрасных существ, не стали исключением и люди. Настал день, и они испугались, что с Сердцем может что-то случиться, и построили вокруг него забор. И заспорили, кто является лучшим защитником Сердца. Забор превратился в стену, стена в город. Всё, что бы люди ни придумывали, оживало любовью Сердца. Так они создали себе в помощь кукол, значительно ускоривших постройку. В освободившееся время люди взялись за войну. В один прекрасный день они закрыли Сердце целиком, возведя над ним купол. Чудеса перестали происходить, а куклы оживать. Чтобы не остановилось строительство, они стали откалывать куски Сердца и вставлять в свои механизмы. Прошли века. Город подпёр башнями небо. От Сердца остались лишь осколки, своим дыханием насыщающие черный дым. Им питаются заводы и фабрики, производящие кошмарных монстров. С их помощью люди продолжают вести войну друг с другом, в то время как Сердце умирает.



Сказка Сердца / Часть 1: Город Осколков слушать на видеосервисе Wink.