Сказка, которая никогда не кончается. 2-е изд.. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Вашему вниманию предлагается аудиокурс MP3 «El cuento que nunca acaba / Сказка, которая никогда не кончается». Составитель: А. В. Киселев. Каждой сказке на диске отведено два трека: первый трек представляет собой запись текста, на втором треке записаны вопросы к сказке.



Сказка, которая никогда не кончается слушать на видеосервисе Wink.