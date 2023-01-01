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Сказка, которая никогда не кончается. 2-е изд.. (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Современная проза156 мин16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Вашему вниманию предлагается аудиокурс MP3 «El cuento que nunca acaba / Сказка, которая никогда не кончается». Составитель: А. В. Киселев. Каждой сказке на диске отведено два трека: первый трек представляет собой запись текста, на втором треке записаны вопросы к сказке.
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