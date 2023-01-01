Сказка для взрослых, или О роли носков в размножении человеков. Лена Кроу (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

У вас хоть раз пропадал один носок из пары? А случалось ли такое, что ещё вчера едва-едва потёртые носки наутро внезапно оказывались «с вентиляцией», причём и на пятке, и на большом пальце разом? Что это? Пресловутый «закон подлости»? Злой рок? Восстание пылесосов и стиральных машин? А вот и нет! �Всё гораздо интереснее…



Сказка для взрослых, или О роли носков в размножении человеков слушать на видеосервисе Wink.