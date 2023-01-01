Сказка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Катюша Варенцова приехала в город из провинции. Она не знала, что город живёт по собственным, часто очень жестоким законам. Жених Катюши, Георгий, попал в крайне неприятную историю с заёмными деньгами и девушка вынуждена работать продавщицей в ночном магазине, чтобы помочь ему расплатиться с долгом. Хозяин магазина, в котором работает Катюша, Василий Петухов склоняет её к сожительству под угрозой немедленного увольнения. Жизнь девушки стремительно и неуклонно летит под откос. К тому же вскоре выясняется, что её жених никогда не расплатится со своим долгом, потому, что никакого долга никогда не существовало. Замок Катши, как оказалось, был построен на песке. Но все девочки в детстве мечтают о принце на белом коне, который приедет и заберёт их с собой в сказку. Катюша очень хочет, наконец, дождаться своего принца.



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