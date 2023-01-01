Сказ о святом праведном Филарете Милостивом. Елена Пименова (книга, 2012) слушать онлайн

Сюжет

Аудиоспектакль «Сказ о праведном Филарете Милостивом» создан по оригинальной поэтической пьесе Елены Пименовой (автор поэмы «Сказание о житии преподобного Иоанна Дамаскина», сказок «Снежный ангел», «Дарьюшкин голубок», «Добрый лев» и др.). В основе пьесы – Житие праведного Филарета Милостивого (VIII век). Праведный Филарет жил в Малой Азии, являвшейся тогда частью Византийской империи. Будучи образованным, знатным и богатым человеком, он прославился необычайным милосердием к нищим и обездоленным. В результате нашествия арабов святой Филарет полностью разорился, однако не прекращал помогать нуждающимся, отдавая им последнее, за что постоянно терпел со стороны близких насмешки и нарекания. Удивительным образом щедрость и доброта праведника были вознаграждены свыше – его внучка стала женой сына императора Константина Багрянородного, и семья Филарета вновь обрела былые положение и достаток. Произведение написано ярким, доступным языком, исполнители – лучшие актеры минских театров – создали запоминающиеся образы, соединив в своих трактовках профессиональное мастерство и благоговейное отношение к героям Жития. Аудиоспектакль предназначен для семейного прослушивания, будет интересен как детям, так и взрослым. Режиссер проекта – Евгений Пименов ( аудиоспектакли «Димон», «Снежный ангел», «Сказание о житии преподобной Евфросинии Полоцкой» и др.) Продолжительность спектакля – 43 минуты. В музыкальном оформлении использованы отрывки произведений Г.Бреговича, А.Глазунова, А.Архиповского и др. Литературное произведение дополняет краткое изложение жития святого (по Минее святителя Дмитрия Ростовского), продолжительностью 4 минуты. Действующие лица и исполнители: От автора – Ирина Нарбекова Филарет – Евгений Пименов Жена Филарета – Елена Шабад Дочь Филарета – Наталия Локить Сын – Владимир Козичев Сосед – нар. артист Беларуси Виктор Манаев Слепец, Афанасий, Первый вельможа – Виталий Редько Воин, Слуга – Павел Галковский Второй вельможа – Сергей Ждан



Сказ о святом праведном Филарете Милостивом слушать на видеосервисе Wink.