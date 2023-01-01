Скатерть, баранчик и сума. Народное творчество (Фольклор) (книга, 2021) слушать онлайн

Пожалел старик попавшего в сети журавля и отпустил. А журавль наградил старика за доброту чудесными подарками – скатертью-самобранкой да волшебным бараном, приносящим золотые монеты. Пригодился и третий дар журавля – сума, вернувшая старику две первых награды, когда их украл богатый мужик. Чит�ает Николай Литвинов



Скатерть, баранчик и сума слушать на видеосервисе Wink.