Скандинавия. Полная история. Зергиус Ванкукер (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Полная история Скандинавских стран от автора бестселлера «Викинги. Полная история.» Термин «Скандинавия» восходит к средневековой латыни. Впервые это слово упомянул древнеримский ученый Плиний Старший в своем энциклопедическом труде «Естественная история». Традиционно Скандинавия включает в себя три страны – Швецию, Данию и Норвегию. Некоторые авторы в состав Скан динавии включают Исландию, исторически тесно связанную с Норвегией и Данией, однако сами исландцы (а также, шведы, норвежцы и датчане) не считают Исландию частью Скандинавии. Перед вами история трех этих стран – увлекательная, временами жестокая и поучительная. Правители, битвы, сражения и сам дух этой земли, так называемое «северное мужество»– все это создает уникальный облик Скандинавских стран и их особый путь в истории, в чем



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