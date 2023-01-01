Скалолазка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов
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Скалолазка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов

Скалолазка. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Психология, Культура и искусство30 мин16+

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О книге

Лилия Гадаева когда-то была поклонницей активного образа жизни, занималась туризмом и спортом, но после замужества стала уделять внимание лишь семье, домашнему уюту и любимой работе в школе – она учитель рисования. Ее муж Александр, наоборот, стал посвящать все свободное время скалолазанию. Случайно узнав, что Александр ищет на спортивном форуме в Интернете единомышленницу для занятий активными видами спорта, Лилия делится новостью с подругой Верой, своей бывшей однокурсницей, с которой не виделась со студенческих времен. Вера советует Лилии откликнуться на объявление под чужим именем. Лилия не хочет обманывать мужа, пытается поговорить с ним. Когда ей это не удается, она вынуждена последовать совету подруги и ответить на объявление Александра. Между супругами завязывается активная переписка. Когда Александр настаивает на свидании, Вера заявляет, что готова познакомиться с ним под видом его виртуальной знакомой. Лилия, осознав, что муж теряет к ней интерес, решает заняться скалолазанием, которым увлечен Александр, и постепенно ей начинает нравиться это занятие. Тем временем Александр все больше общается с Верой и даже предлагает ей выступить вместе на соревнованиях по скалолазанию. Лилия понимает, что Александр увлекся Верой, и обвиняет подругу в том, что та пытается увести у нее мужа. Лилия признается Александру, что они с Верой его обманывали, и предлагает ему выбрать, кто ему дороже, она или ее подруга. Александр признается, что влюбился не в реальную Веру, а в виртуальную Лилию.

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Жанр
Культура и искусство, Психология
Время
30 мин / 00:30

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