Сияние. Стивен Кинг (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Страшно захватывающий роман о мрачных глубинах человеческой сущности. …Проходят годы, десятилетия, но потрясающая история писателя Джека Торранса, его сынишки Дэнни, наделенного необычным даром, и поединка с темными силами, обитающими в роскошном отеле «Оверлук», по-прежнему завораживает и держит в неослабевающем напряжении читателей самого разного возраста… Джек Торренс устраивается на работу зимнего сторожа в горный отель «Оверлук» и переезжает туда со своей семьей: женой Венди и пятилетним сыном Денни. Шикарный на первый взгляд отель имеет дурную славу: в нем происходят странные и жуткие вещи, с которыми героям предстоит столкнуться лицом к лицу.© Stephen King, 1977 © Перевод. И.Л. Моничев, 2013 © Издание на русском языке AST Publishers, 2019 ©



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