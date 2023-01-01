Сияние моего пути. Ирина Татарникова (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Для многих ли из тех, кто увлекается йогой, она стала образом жизни? Используя йогу как инструмент познания себя, автор рассказывает нам о своем собственном опыте духовного поиска на примере главной героини, которую знакомит с мастером йоги из Индии. Именно он изменил ее восприятие жизни, научил более тонкому пониманию себя и любви ко всему, что ее окружает. Эти перемены помогают героине наполниться самыми нежными и прекрасными чувствами и засиять с новой силой.Стиль изложения книги живой и образный, и читатель невольно погружается в атмосферу повествования о природе, размышлений о смысле жизни, счастье, любви, познании Бога внутри себя через практики и общения с учителем. Книга содержит замечательные иллюстрации к событиям, которые происходят с главной героиней, чтобы мы могли еще глубже погрузиться в повествование.



Сияние моего пути слушать на видеосервисе Wink.