Сияние моего пути. Ирина Татарникова (книга, 2024) слушать онлайн
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Сюжет
Для многих ли из тех, кто увлекается йогой, она стала образом жизни? Используя йогу как инструмент познания себя, автор рассказывает нам о своем собственном опыте духовного поиска на примере главной героини, которую знакомит с мастером йоги из Индии. Именно он изменил ее восприятие жизни, научил более тонкому пониманию себя и любви ко всему, что ее окружает. Эти перемены помогают героине наполниться самыми нежными и прекрасными чувствами и засиять с новой силой.Стиль изложения книги живой и образный, и читатель невольно погружается в атмосферу повествования о природе, размышлений о смысле жизни, счастье, любви, познании Бога внутри себя через практики и общения с учителем. Книга содержит замечательные иллюстрации к событиям, которые происходят с главной героиней, чтобы мы могли еще глубже погрузиться в повествование.
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