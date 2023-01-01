Сивана. Фиби Тюдор
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Сивана. Фиби Тюдор

Сивана. Фиби Тюдор (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези18+

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Сюжет

Фиби Тюдор – современная английская писательница, признанный мастер любовных сюжетов, талантливо совмещающая жанры. Ее романы полны мистики, эротики, волнующих приключений главной героини и ее мужчин, тайн и неожиданных поворотов. «Сивана» соблазнит вас историей любви и разгадкой пугающих тайн. Подарит несколько увлекательных часов путешествия в параллельный магический мир. Сивана, девушка с непростой судьбой, завладеет тем, что по праву принадлежит ей в обоих мирах, и вашим интересом.

Сивана слушать на видеосервисе Wink.

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Жанры
Фэнтези

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