Системный призрак. Алексей Ковтунов
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Системный призрак. Алексей Ковтунов

Системный призрак. Алексей Ковтунов (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика18+

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О книге

Сколько нужно зомби, чтобы поймать и сожрать одного призрака?Вот и я не знаю. Тем более, что зомби не едят нематериальных существ.Вот и наш главный герой получил возможность по желанию превращаться в призрака и спокойно летать вокруг, пока остальным людям приходится жить в страхе и постоянно убегать…Но легко ли выжить, даже имея такие возможности?..

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Жанр
Фантастика

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