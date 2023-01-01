WinkАудиокнигиСистемный призрак. Алексей Ковтунов
Системный призрак. Алексей Ковтунов (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Фантастика, Фантастика18+
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О книге
Сколько нужно зомби, чтобы поймать и сожрать одного призрака?Вот и я не знаю. Тем более, что зомби не едят нематериальных существ.Вот и наш главный герой получил возможность по желанию превращаться в призрака и спокойно летать вокруг, пока остальным людям приходится жить в страхе и постоянно убегать…Но легко ли выжить, даже имея такие возможности?..
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