Системный призрак 2. Алексей Ковтунов (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Продолжение истории об обычном парне в мире зомбиапокалипсиса. Ему досталась интересная способность, позволяющая не бояться ни зомби, ни людей. И пусть последние опаснее, но даже с ними наш главный герой по имени Касп может справиться играючи. Но это не точно.



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