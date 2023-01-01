Системное мышление. Как управлять хаосом и сложными процессами. Джамшид Гараедаги. Ключевые идеи книги (книга, 2024) слушать онлайн

Сюжет

Мир сложен и запутан — как найти в нем верный маршрут? Он сулит множество возможностей — как найти лучшую и превратить ее в работающий бизнес? Концепция Джамшида Гараедаги — проводник в мире сложности. Она позволяет взглянуть на природу бизнеса издалека — с точки зрения ученого, который, одн�ако, уже десятки лет успешно применяет свои методы на практике. Гараедаги предлагает осознать бизнес как систему со свойственными ей структурой и функциями и показывает, когда и как эта система работает наилучшим образом. Его план подходит лидерам любого масштаба и сферы деятельности — от CEO крупной корпорации до декана университета.



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