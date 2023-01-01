Система счастья. Практическое руководство по тренировке счастья. Александр Суворов (книга, 2021) слушать онлайн

Сюжет

Всем, кто ищет счастье, посвящается. Основатель компании PET Technologies Александр Суворов – предприниматель и производственник, который смог выстроить успешный бизнес, обеспечить себе финансовую стабильность и завоевать признание, однажды понял, что ему не хватает счастья. Свои знания и опыт он обратил на то, чтобы достичь этого неуловимого состояния. По Суворову, счастье подобно человеческому телу, которое следует тренировать каждый день, ведь все, что подвергается систематическим нагрузкам, неизбежно развивается и укрепляется. Описанная автором система универсальна и подойдет людям всех возрастов, с разным доходом, образом жизни и привычками, ведь счастливым может быть каждый. Автор подробно и с примерами рассказывает о том, как наполнять жизнь счастливыми моментами и сделать каждый день осмысленным, радостным и насыщенным.



Система счастья слушать на видеосервисе Wink.