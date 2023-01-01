Система дистрибуции. Инструменты создания конкурентного преимущества. Татьяна Сорокина
Wink
Аудиокниги
Система дистрибуции. Инструменты создания конкурентного преимущества. Татьяна Сорокина

Система дистрибуции. Инструменты создания конкурентного преимущества. Татьяна Сорокина (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес147 мин12+
Аудиокнига в подписке «Wink Всё в одном»

Сюжет

Книга озвучена искусственным интеллектом. Он был разработан специально для чтения текста, умеет учиться и постоянно становится лучше. Сегодня уже недостаточно просто произвести продукт – нужно грамотно довести его до конечных потребителей. Для того чтобы решить эту задачу, необходима правильно выстроенная модель дистрибуции. Причем в условиях постоянно меняющихся рынков крайне важно быть готовым к тому, что систему придется непрерывно совершенствовать и при этом любой неверный шаг сразу же приведет к снижению продаж, а значит, и прибыли. Эта аудиокнига расскажет о том, как разработать и внедрить оптимальную для вашего бизнеса модель дистрибуции и постоянно поддерживать ее в актуальном состоянии, так, чтобы она соответствовала всем вызовам современных отечественных рынков.

Система дистрибуции слушать на видеосервисе Wink.

Информация

Рейтинг