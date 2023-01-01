Синрин-йоку: японское искусство и наука «лесных ванн». Цин Ли (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки. Что такое счастье по-японски? Это синрин-йоку, или «лесные ванны» – практика прогулок по лесу, которая способна преобразить жизнь каждого из нас. Автор этой книги, доктор Цин Ли, эксперт в области лесотерапии, предлагает легкий и приятный способ восстановить утраченную связь с природой, который уже не один десяток лет выручает японцев, измученных стрессом и перенаселенностью больших городов. Хотите снова почувствовать себя человеком? Достаточно просто пройтись по лесу, ближайшему парку или походить босиком по лужайке. Исследования доктора Цин Ли доказали, что общение с деревьями и природой жизненно необходимо нам: «лесные ванны» снижают артериальное давление, уменьшают стресс, повышают иммунитет, наполняют энергией и даже помогают избавиться от лишнего веса! В этой книге автор делится результатами своих многолетних исследований, реальными историями о том, как деревья и «лесные ванны» меняли жизнь людей к лучшему и, конечно, полезными практиками синрин-йоку.



Синрин-йоку: японское искусство и наука «лесных ванн» слушать на видеосервисе Wink.