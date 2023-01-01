WinkАудиокнигиСиний взгляд Смерти. Рассвет. Часть 1. Вера Камша
Синий взгляд Смерти. Рассвет. Часть 1. Вера Камша (книга, 2019) слушать онлайн
2019, Аудиокнига
Фэнтези16+
Этa аудиокнига пока недоступна
Сюжет
Долгожданное продолжение легендарного цикла «Хроники Этерны»! Тонет в Эсператии разбитый адмирал. Странноватой славой обрастает «закатный» капитан Фельсенбург. Плетут дамские интриги принцесса и кардинальша. Хранит свой секрет бронзовая решётка. Открываются старые тайны. Ищет и находит о�чень особые поручения Марсель… …Смотрит на трупы у обочины маршал Капрас. Нет, к такому зрелищу он привык… но дома?! Густой туман закрывает пути маршала Бруно. Совсем другие карты хотел бы изучать маршал Савиньяк. Но после мрака полуночи приходит рассвет… © Storysidе
Синий взгляд Смерти слушать на видеосервисе Wink.