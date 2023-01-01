Синий взгляд Смерти. Рассвет. Часть 1. Вера Камша
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Синий взгляд Смерти. Рассвет. Часть 1. Вера Камша

Синий взгляд Смерти. Рассвет. Часть 1. Вера Камша (книга, 2019) слушать онлайн

2019, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Долгожданное продолжение легендарного цикла «Хроники Этерны»! Тонет в Эсператии разбитый адмирал. Странноватой славой обрастает «закатный» капитан Фельсенбург. Плетут дамские интриги принцесса и кардинальша. Хранит свой секрет бронзовая решётка. Открываются старые тайны. Ищет и находит очень особые поручения Марсель… …Смотрит на трупы у обочины маршал Капрас. Нет, к такому зрелищу он привык… но дома?! Густой туман закрывает пути маршала Бруно. Совсем другие карты хотел бы изучать маршал Савиньяк. Но после мрака полуночи приходит рассвет… © Storysidе

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Фэнтези

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