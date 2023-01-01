Синдром защитника. Владимир Кельт (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Солдат, Политик, Ведьма, Инопланетное существо-эмпат и Одержимый встретятся на узкой тропе, чтобы остановить войну. Слабым здесь нет места. Мир Андромеды неидеален. В нем люди становятся монстрами, а монстры – людьми. В тайных лабораториях ученые проводят эксперименты, создавая химер. В далек�их уголках галактики враги изобретают биологическое оружие нового поколения. Человечеству грозит порабощение, и есть лишь один путь к спасению – найти защитника. Кто им станет? Враги беспощадны, а друзья ненадежны. Слабым здесь нет места, а сильные сделают все ради победы. Вот только победа – кровавая богиня, и каждому придется уплатить свою цену.



Синдром защитника слушать на видеосервисе Wink.