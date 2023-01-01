Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления. Джессами Хибберд. Ключевые идеи книги
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Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления. Джессами Хибберд. Ключевые идеи книги

Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления. Джессами Хибберд. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Саморазвитие, Нон-фикшн30 мин16+

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Сюжет

"Синдром самозванца — это психологическое явление, когда человек искренне уверен, что достиг успеха случайно: благодаря другим людям или стечению счастливых обстоятельств, а на самом деле он не такой умный, как все думают. Раз в достижениях нет его заслуги, значит, он обманщик, самозванец.

Страх разоблачения, стыд от любого промаха отравляют жизнь таких людей и заставляют их трудиться до изнеможения. Они много тревожатся, часто болеют, их карьера и отношения разрушаются.

Клинический психолог, доктор наук Джессами Хибберд объясняет, почему чаще всего этой напасти подвержены умные и успешные люди, развенчивает мифы, на которых держится вся структура синдрома, и дает инструменты, как с ним справиться. В их основе работа с ошибочными мыслями и убеждениями."

Синдром самозванца слушать на видеосервисе Wink.

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