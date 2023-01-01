Синдром самозванца. Как вырваться из ловушки токсичного мышления. Джессами Хибберд. Ключевые идеи книги (книга, 2023) слушать онлайн

Сюжет

"Синдром самозванца — это психологическое явление, когда человек искренне уверен, что достиг успеха случайно: благодаря другим людям или стечению счастливых обстоятельств, а на самом деле он не такой умный, как все думают. Раз в достижениях нет его заслуги, значит, он обманщик, самозванец.



Страх разоблачения, стыд от любого промаха отравляют жизнь таких людей и заставляют их трудиться до изнеможения. Они много тревожатся, часто болеют, их карьера и отношения разрушаются.



Клинический психолог, доктор наук Джессами Хибберд объясняет, почему чаще всего этой напасти подвержены умные и успешные люди, развенчивает мифы, на которых держится вся структура синдрома, и дает инструменты, как с ним справиться. В их основе работа с ошибочными мыслями и убеждениями."





Синдром самозванца слушать на видеосервисе Wink.