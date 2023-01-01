Синдром самозванца. Как перестать обесценивать свои успехи и постоянно доказывать себе и другим, что ты достоин. Сэнди Манн (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Синдром самозванца – относительно новое, но весьма распространенное явление, которому подвержены как молодые, так и пожилые мужчины и женщины, всемирно известные личности, карьеристы и обычные люди, считающие себя плохими партнерами, родителями или друзьями. К сожалению, все мы в тот или иной период времени перестаем верить в собственные силы и компетентность, что в свою очередь сказывается на нашей учебе, работе или отношениях. Эта книга – первый шаг в борьбе с низкой самооценкой. Представленные в ней результаты научных исследований, тесты и примеры из психологической практики помогут осознать причины неуверенности в себе, а конкретные методики и эффективные советы позволят избавиться от нее навсегда.



Синдром самозванца слушать на видеосервисе Wink.