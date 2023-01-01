Синдикат. Дина Рубина (книга, 2020) слушать онлайн

В начале 21-го века, который я все-таки считаю своим, после десяти лет отсутствия, я оказалась в Москве. Ощущения были странными, фантасмагорическими: выяснилось, что за эти десять лет у меня полностью поменялась вестибулярная система и система координат, ощущение расстояний и восприятие действительности. Почему-то многое казалось диким и смешным (чувство юмора, как выяснилось, тоже претерпело коренные изменения). Три года я работала в Москве в должности начальника – неважно чего, – и все эти три года, в которые уместились огромное количество встреч, выступлений, банкетов и пьянок, несколько крупных терактов, в том числе «Норд-Ост» и 11 сентября, бесконечное число новых людей и новых ощущений…– все эти три года мне было попеременно то дико страшно, то дико смешно. Вернувшись домой в Иерусалим с огромной папкой накопленного материала, я засела за роман и за год написала его. Получился очень смешной и очень страшный комикс – то, что надо нашему времени. Прошло много лет… «Синдикат» переведен на многие языки, его изучают, по нему пишут дипломы и диссертации…а я до сих пор не могу привыкнуть, что это мой роман, что это я написала эту странную книгу, где на одной странице дико смешно, а на другой – дико грустно. Когда начитывала этот текст, вновь все пережила: хохотала и плакала, значит, все хорошо, значит, книга правильная. Дина Рубина Возрастное ограничение: 18 Внимание! Фонограмма содержит нецензурную брань.



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