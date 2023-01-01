Симона. Александр Левин,Эжен Щедрин,Юрий Каменецкий,Вера Сторожева,Ульяна Криченко,Алексей Шелыгин,Екатерина Волкова,Александр Коржов (книга, 2019) слушать онлайн

Сюжет

К студентке Нине Симоновой приехал в гости её знакомый Сергей. Нина и Сергей знали друг друга с самого детства. Сергей был влюблён в Нину, и они даже какое-то время были близки, но потом всё изменилось. Нина с матерью переехали в другой город, и Нина стала понемногу забывать старую любовь. Тем более, что у неё вскоре появился новый знакомый – Иван. Нина случайно подслушала телефонный разговор своей матери, из которого поняла, что та специально пригласила к ним Сергея, чтобы отвадить от дочери её нового друга Ивана. Мать Нины считала, что Иван увивается за её дочерью только для того, чтобы получить работу у неё в компании, поскольку он уже присылал ей своё резюме. Нине не нравилось, что мама пытается вмешиваться в её личную жизнь. Она видела, что у матери и Сергея установились прекрасные отношения, и её это злило. Своё раздражение она вымещала на Сергее. Однажды Иван, придя в гости к Нине, случайно обнаружил письма Сергея, адресованные некой Симоне. Сергей писал незнакомке удивительно нежные и красивые слова. Иван предположил, что эти письма адресованы Нине, поскольку та была по фамилии Симонова – отсюда и «Симона». Пришедший неожиданно Сергей обнаружил, что письма пропали и потребовал, чтобы Нина их вернула, поскольку они были адресованы совершенно другой девушке – по имени Симона, с которой Сергей случайно познакомился некоторое время назад. Иван тем временем пытался произвести благоприятное впечатление на мать Нины, и девушку это стало, в конце концов, сильно раздражать. Нина предположила, что Сергей выдумал Симону для того, чтобы досадить ей, но тот вдруг показал ей адрес девушки, и Нина поняла, что та, действительно, существует. В душе Нины вдруг проснулась ревность к неведомой сопернице, тем более, что Сергей сообщил ей, что собирается вскоре жениться на Симоне. Нина попросила маму помочь ей тайно заглянуть в компьютер Сергея. Там они обнаружили фотографию Симоны. Та оказалась настоящей красавицей. Нина вдруг сильно загрустила и стала избегать встреч с Иваном. Тот забеспокоился, и девушка объяснила ему, что разлюбила его. Увидев фотографию Симоны на обложке модного журнала Нина снова решила, что Сергей обманывает её, но тот пояснил, что Симона – фотомодель. Нине вдруг сильно захотелось вернуть старую любовь Сергея. Она послала Симоне СМС-ку, с его телефона, когда он был в отъезде и вызвала девушку в парк, но побоялась подойти к ней. Симона сама нашла адрес Сергея и пришла, чтобы узнать, для чего он её вызывал. Маме Нины Симона объяснила, что их свадьба с Сергеем расстроилась, и они расстаются. Приехавший Сергей сказал Нине, что всегда любил только её. Они помирились.



Симона слушать на видеосервисе Wink.