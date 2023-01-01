Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix. Патти МакКорд (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Мощные практические инструменты от Netflix. С их помощью можно построить высокоэффективную команду, которой не будет равных на рынке. МакКорд прописала принципы радикальной честности на работе, которые помогут отсеять неэффективных сотрудников и мотивировать лучших. Вы научитесь: –



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