Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix. Патти Маккорд. Ключевые идеи книги.
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Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix. Патти Маккорд. Ключевые идеи книги.

Сильнейшие. Бизнес по правилам Netflix. Патти Маккорд. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес37 мин16+

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Сюжет

«Карточный домик», «Очень странные дела», «Нарко», «Лемони Сникет» — большую часть того, чем заняты последнее время наши ленивые вечера, производит развлекательный гигант Netflix. Тот самый, который 20 лет назад был никому не известной фирмой DVD-проката. Жизнь научила Netflix быть гибким, быстро исправлять ошибки, находить действительно гениальные решения сложных задач. Но есть еще один секрет, который, несомненно, сыграл огромную роль в том, что компании удалось встать в один ряд с Facebook и Amazon. Это команда. Netflix невероятно преуспел в создании эффективной корпоративной среды, и на протяжении многих лет этим занималась директор по персоналу Патти Маккорд. В этой книге человек, создававший одну из величайших команд в мире, раскрывает свои уникальные принципы работы.

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