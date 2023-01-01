Сильнее смерти. Влада Ольховская
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Сильнее смерти. Влада Ольховская

Сильнее смерти. Влада Ольховская (книга, 2021) слушать онлайн

2021, Аудиокнига
Фэнтези16+

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Сюжет

Можно ли вернуться к прежней жизни, потеряв самого дорогого человека? Сделать вид, что его просто не было, и начать сначала? Именно это предстоит Амиару Легио. Что бы ни чувствовал Огненный король, лишившийся невесты, он должен остановить эпидемию в волшебных мирах, предотвратить побег из магической тюрьмы строгого режима и разгадать тайну существа с серыми крыльями. Награда для него всего одна: истина. Страшнее смерти– вечная разлука. Важнее смерти– судьба кластерных миров. Сильнее смерти– только любовь.

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Фэнтези

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