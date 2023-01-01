Сильна как смерть. Ги де Мопассан
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Сильна как смерть. Ги де Мопассан

Сильна как смерть. Ги де Мопассан (книга, 2023) слушать онлайн

2023, Аудиокнига
Классика16+

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Сюжет

«Сильна как смерть» – роман французского писателя Ги де Мопассана. Роман о драматической историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света. Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природу страсти, от ее зарождения до трагической развязки.

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