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Сильна как смерть. Ги де Мопассан (книга, 2023) слушать онлайн
2023, Аудиокнига
Классика16+
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Сюжет
«Сильна как смерть» – роман французского писателя Ги де Мопассана. Роман о драматической историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света. Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природ�у страсти, от ее зарождения до трагической развязки.
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