Сильна как смерть. Ги де Мопассан
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Сильна как смерть. Ги де Мопассан

Сильна как смерть. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Классика609 мин16+

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О книге

Роман рисует драматическую историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света. Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природу страсти, от ее зарождения до трагической развязки. Пессимистическое мировосприятие писателя определяет фабулу: прекрасное чувство не выдерживает испытаний, внешние и внутренние препятствия оказываются непреодолимыми, а герои неготовыми к счастью

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Жанр
Классика
Время
609 мин / 10:09

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