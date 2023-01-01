Сильна как смерть. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн

Роман рисует драматическую историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света. Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природу страсти, от ее зарождения до трагической развязки. Пессимистиче�ское мировосприятие писателя определяет фабулу: прекрасное чувство не выдерживает испытаний, внешние и внутренние препятствия оказываются непреодолимыми, а герои неготовыми к счастью



Сильна как смерть слушать на видеосервисе Wink.