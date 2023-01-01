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Сильна как смерть. Ги де Мопассан (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Классика609 мин16+
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О книге
Роман рисует драматическую историю любви популярного парижского художника Оливье Бертена и дамы из высшего света. Певец любви в самых разных ее видах и мастер психологического анализа, Мопассан раскрывает перед читателем природу страсти, от ее зарождения до трагической развязки. Пессимистиче�ское мировосприятие писателя определяет фабулу: прекрасное чувство не выдерживает испытаний, внешние и внутренние препятствия оказываются непреодолимыми, а герои неготовыми к счастью
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