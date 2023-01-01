Сила в спокойствии. Мощь трансцендентальной медитации. Боб Рот. Ключевые идеи книги. (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Все знают, что такое медитация, немногие ее практикуют, единицы с ее помощью меняют свою жизнь к лучшему. Однако этот путь не заказан никому, медитировать может каждый вне зависимости от вероисповедания или уровня образованности. Более того, в современном мире, полном тревог и беспокойств, медитация становится единственно надежным спасательным кругом. Боб Рот, преподающий навык трансцендентальной медитации уже полвека, уверен: нет более простого и в то же время более надежного способа обрести полноту жизни. Простота медитации подтверждена отточенными веками правилами, надежность — новейшими медицинскими исследованиями. Секрет медитации в том, что никаких секретов нет.



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