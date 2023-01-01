Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей. Джеймс Борг
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Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей. Джеймс Борг

Сила убеждения. Искусство оказывать влияние на людей. Джеймс Борг (книга, 2020) слушать онлайн

2020, Аудиокнига
Экономика и бизнес, Психология494 мин12+

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Сюжет

Убеждение – мощная сила. С каждым днем мы все больше и больше зависим от способности убеждать других. Какая бы ни стояла перед нами задача – получить согласие, добиться принятия решения, изменить чье-то отношение, – успех зависит от силы нашего убеждения. Большую роль в этом играют самооценка и оценка ситуации: осведомленности внутренней – о себе самом, и внешней – о том, что происходит вокруг нас. Развить навыки убеждения, по мнению Джеймса Борга, может практически каждый из нас. Неоценимую помощь в этом окажет его проницательная, написанная с хорошим чувством юмора книга, изобилующая яркими примерами и занимательными тестами. Шаг за шагом автор раскрывает секреты эффективного общения с окружающим миром не только в деловой, но и в личной жизни. Книга предназначена для широкого круга читателей. Эта книга содержит таблицы, графики и иллюстрации в виде ПДФ-файла, который вы можете скачать на странице аудиокниги на сайте после еe покупки.

Сила убеждения слушать на видеосервисе Wink.

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