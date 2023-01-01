Сила цикла. Как использовать непостоянство гормонов, чтобы жить на полную. Мэйси Хилл (книга, 2020) слушать онлайн

Сюжет

Боли, перепады настроения, буйство гормонов и непостоянный цикл, к сожалению, частые спутники в жизни миллионов девушек. На помощь каждой придет уникальный метод «Сила цикла», разработанный Мэйси Хилл – практикующим врачом, специализирующийся на женском здоровье. Она поможет освободиться от власти гормонов, и предоставит все инструменты, чтобы вы всегда получали от жизни то, что хотите! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.



Сила цикла слушать на видеосервисе Wink.