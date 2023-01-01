WinkАудиокнигиСила цикла. Как использовать непостоянство гормонов, чтобы жить на полную. Мэйси Хилл
Сила цикла. Как использовать непостоянство гормонов, чтобы жить на полную. Мэйси Хилл (книга, 2020) слушать онлайн
2020, Аудиокнига
Медицина, здоровье, красота, Учебная и научная литература533 мин18+
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Сюжет
Боли, перепады настроения, буйство гормонов и непостоянный цикл, к сожалению, частые спутники в жизни миллионов девушек. На помощь каждой придет уникальный метод «Сила цикла», разработанный Мэйси Хилл – практикующим врачом, специализирующийся на женском здоровье. Она поможет освободиться от власти гормонов, и предоставит все инструменты, чтобы вы всегда получали от жизни то, что хотите! Внимание! Информация, содержащаяся в книге, не может служить заменой консультации врача. Перед совершением любых рекомендуемых действий необходимо проконсультироваться со специалистом.
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